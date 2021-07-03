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На склоне горы Холатчахль установили памятник погибшим туристам из группы Дятлова
Общество
На склоне горы Холатчахль установили памятник погибшим туристам из группы Дятлова

25 июня 2021 года команда смельчаков «Клуба лидеров» отправилась покорять одно из самых загадочных мест России — окрестности горы Холатчахль на севере Свердловской области.

Новая экспедиция повторила маршрут группы туристов под руководством Игоря Дятлова, отправившейся поход в конце января 1959 года. На этот раз дорога заняла у искателей приключений пять дней. Большая часть мероприятия проходила в условиях полного таежного бездорожья.

В память о погибших расположенный неподалеку перевал получил название «перевал Дятлова». На месте гибели группы «Клуб лидеров» установил памятник. Для транспортировки монумента были использованы квадроциклы, а на установку понадобилось девять часов. Автор памятника — известный художник и скульптор Григорий Масленников. Все участники экспедиции Клуба оставили отпечатки своих рук у подножья памятника, войдя таким образом в историю этого места.

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