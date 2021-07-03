На склоне горы Холатчахль установили памятник погибшим туристам из группы Дятлова

25 июня 2021 года команда смельчаков «Клуба лидеров» отправилась покорять одно из самых загадочных мест России — окрестности горы Холатчахль на севере Свердловской области.

Новая экспедиция повторила маршрут группы туристов под руководством Игоря Дятлова, отправившейся поход в конце января 1959 года. На этот раз дорога заняла у искателей приключений пять дней. Большая часть мероприятия проходила в условиях полного таежного бездорожья.

В память о погибших расположенный неподалеку перевал получил название «перевал Дятлова». На месте гибели группы «Клуб лидеров» установил памятник. Для транспортировки монумента были использованы квадроциклы, а на установку понадобилось девять часов. Автор памятника — известный художник и скульптор Григорий Масленников. Все участники экспедиции Клуба оставили отпечатки своих рук у подножья памятника, войдя таким образом в историю этого места.