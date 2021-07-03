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Разочарование: в Бельгии поделились эмоциями после проигрыша сборной в 1/4 финала ЧЕ
Спорт
Разочарование: в Бельгии поделились эмоциями после проигрыша сборной в 1/4 финала ЧЕ
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Россиянка Полина, проживающая в столице Бельгии Брюсселе, в беседе с ФАН рассказала, что происходило вчера во время и после матча четвертьфинального чемпионата Европы по футболу Бельгия — Италия, в котором победу и выход в полуфинал Евро-2020 праздновали итальянцы.

«Когда был групповой этап, футбольного праздника еще не чувствовалось. За выступлениями сборной, конечно, следили, но не так сильно. Возможно, это было связано с тем, что группа для сборной Бельгии оказалась простой. Обыграв россиян, бельгийцы практически обеспечили себе выход в плей-офф», — сказала она.

По словам Полины, после группового этапа турнира отношение к футболу в стране поменялось.

«К плей-оффу ситуация изменилась. Наверное, вся страна следила за игрой национальной сборной в четвертьфинале против итальянцев. Даже я смотрела матч, хотя отношусь к футболу равнодушно. В этому году даже игру сборной России не смотрела, потому что Игоря Акинфеева не было», — отметила россиянка.

«Разочарование»: В Бельгии поделились эмоциями после проигрыша сборной в ¼ финала
Global Look Press  / Panoramic/Keystone Press Agency

Парень Полины Эрве — коренной житель Брюсселя, конечно же, горячо поддерживал свою родную сборную, о чем он рассказал в комментарии ФАН.

«Очень переживал. Бельгию считали одним из фаворитов турнира, одним из главных претендентов на чемпионство. Я так далеко не заглядывал, но думал, что сборная сможет пройти команду Италии и попасть в полуфинал. Не смогли. Играли не очень хорошо. Медленно бегали, итальянцы были быстрее. Италия тоже очень хорошая команда. Итальянцы не проигрывают уже больше 30 матчей, но я все равно разочарован», — раздосадовано признался бельгиец.

«Разочарование»: В Бельгии поделились эмоциями после проигрыша сборной в ¼ финала
Global Look Press  / Panoramic/Keystone Press Agency

В Мюнхене четвертьфинальный матч между сборными Бельгии и Италии закончился в пользу подопечных Роберто Манчини со счетом 2:1. Итальянцы за выход в финал 6 июля поборются с командой Испании, которая в 1/4 финала в серии пенальти оказалась сильнее швейцарцев.

Ранее ФАН писал о раскладах на четвертьфиналы ЧЕ по футболу. 3 июля состоятся два матча. В Баку за выход в полуфинал поспорят команды Чехии и Дании. В Риме сборная Украины попытается навязать сопротивление англичанам, которые на этом турнире не пропустили еще ни одного гола.

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