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Макеева решила засудить Малькову после драки в «Прямом эфире»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:35
Шоу-бизнес
Макеева решила засудить Малькову после драки в «Прямом эфире»
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 3 июля. Известная российская актриса Анастасия Макеева решила подать в суд на многодетную мать Светлану Малькову из-за драки в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Инцидент произошел во время съемок 15 июня. Позднее один из подписчиков Макеевой поинтересовался у нее в Stories, почему она набросилась на бывшую жену бизнесмена Романа Малькова. Артистка уверяет, что соперница первой начала потасовку и в тот момент у нее сработал «инстинкт самосохранения».

Звезда российского кино утверждает, что не успела нанести Мальковой ответный удар, потому что ее тут же оттащили. После случившегося Макеева сняла побои и решила засудить обидчицу.

Однако у бывшей жены Романа Малькова другое видение инцидента. Она считает, что актриса спровоцировала ее оскорблениями. При этом, когда началась потасовка, предприниматель не стал разнимать женщин, предпочитая оставаться в стороне от конфликта.

Ранее Мальков обратился в суд с просьбой уменьшить размер алиментов. Сейчас он обязан выплачивать ежемесячно по 20 тысяч рублей на каждого из троих детей, которые живут с его бывшей женой Светланой. Старший сын Андрей предпочел уехать в Москву к отцу и мачехе Анастасии Макеевой, где у него больше перспектив.

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Все новости / Шоу-бизнес / Макеева решила засудить Малькову после драки в «Прямом эфире»
драка макеева малькова
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