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Три человека пострадали при взрыве на съемках фильма в Чехии

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:35
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве на съемках фильма в Чехии
pixabay.com

Прага, 3 июля. Члены съемочной группы пострадали в результате взрыва, прогремевшего в Праге накануне вечером, сообщает Чешское радио.

По его данным, пострадавших трое. Все они доставлены в одну из клиник столицы Чехии. Известно, что одному из них пришлось ампутировать ноги.

В одном из элементов декораций взорвалось неизвестное химическое вещество, уточняется в сообщении. Виновниками инцидента, по предварительной информации, являются сотрудники, которые не осмотрели предмет заранее. Однако полиция пока не раскрывает подробностей происшествия.

Девять человек ранее пострадали в результате взрыва на складе нелегальных фейерверков в Лос-Анджелесе. Возгорание перекинулось на припаркованные рядомавтомобили.

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