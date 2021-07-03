Три человека пострадали при взрыве на съемках фильма в Чехии

Прага, 3 июля. Члены съемочной группы пострадали в результате взрыва, прогремевшего в Праге накануне вечером, сообщает Чешское радио.

По его данным, пострадавших трое. Все они доставлены в одну из клиник столицы Чехии. Известно, что одному из них пришлось ампутировать ноги.

В одном из элементов декораций взорвалось неизвестное химическое вещество, уточняется в сообщении. Виновниками инцидента, по предварительной информации, являются сотрудники, которые не осмотрели предмет заранее. Однако полиция пока не раскрывает подробностей происшествия.

Девять человек ранее пострадали в результате взрыва на складе нелегальных фейерверков в Лос-Анджелесе. Возгорание перекинулось на припаркованные рядомавтомобили.