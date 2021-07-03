Петропавловск-Камчатский, 3 июля. Всем чиновникам Камчатского края запретили летать в командировки бизнес-классом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представители властей Камчатки, в том числе губернатор, будут летать по маршрутам до четырех часов только классом «эконом». Это соответствует комфорту во время рейсов. Мера также позволит сэкономить региональный бюджет на командировочных расходах, передает слова главы Камчатки Владимира Солодова пресс-служба.

«Я вношу инициативу, чтобы на перелеты до четырех часов все руководители без исключения, включая губернатора, летали только эконом-классом», — говорится в сообщении.

Рабочие полеты бизнес-классом полностью запретили для руководителей краевых агентств, министров, служб и инспекций, уполномоченных по Камчатскому краю. Разница в стоимости эконом- и бизнес-классов достигает десятков тысяч рублей, напомнил Солодов.

Петербургский аэропорт Пулково работает по особому режиму в связи с проведением Евро-2020. Воздушная гавань принимает и выпускает самолеты регулярных и чартерных рейсов, летающих на постоянной основе.