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Политолог Друзь раскритиковал «карательный трибунал» в США
Политика
Политолог Друзь раскритиковал «карательный трибунал» в США
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 3 июля. Представители Конгресса США сообщили о создании специального комитета по расследованию штурма Капитолия в январе 2021 года. Объединение больше похоже на «карательный орган».

Резолюцию о формировании комитета внесла спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Предполагается, что группа будет состоять из 13 человек. Восьмерых из них назначит сама Пелоси.

Комитет будет рассматривать акт внутригосударственного терроризма, который пытался помешать мирной передаче власти в стране. Однако действия демократов нельзя назвать бесконфликтными, считает политолог Игорь Друзь.

Подстрекаемые демократами группы устраивали на улицах США массовые беспорядки и вламывались в административные здания, пояснил эксперт. По мнению Друзя, эти действия гораздо опаснее взятия Капитолия. Ведь в последнем случае больше пострадали инициаторы атаки.

Однако спикер Палаты представителей видит опасность лишь в тех, кто был в здании Капитолия. По факту спецкомитет будет органом Демократической партии. Это своего рода «карательный трибунал» по отношению к неугодным фракции группам, подытожил эксперт.

Кроме того, комитет намерен выявить «враждебные иностранные операции». Они могли послужить причиной событий в январе 2021 года. Игорь Друзь выразил опасения, что это расследование может коснуться и российской стороны.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Америка перестала быть страной честных выборов. Так он отреагировал на избрание демократами мэра в Нью-Йорке.

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