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Иосиф Сталин в исполнении Джигурды отправится в параллельные измерения

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:44
Шоу-бизнес
Иосиф Сталин в исполнении Джигурды отправится в параллельные измерения
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 3 июля. Скандально известный шоумен и актер Никита Джигурда исполнит роль советского вождя Иосифа Сталина в новом фэнтези-фильме. Сюжет картины развернется в параллельных измерениях.

Джигурда без стеснений заявил, что чувствовать себя вождем далеко не новое для него ощущение. По словам шоумена, за свою карьеру он переиграл многих королей, богов, царей и разбойников. Он признался, что считает Сталина уникальной и бесспорно великой личностью.

«Огромное количество антисталинистов не владеют всей информацией, ибо есть уже рассекреченные документы о том, что готовился высший командный состав военных для службы Третьему рейху. Когда Сталин узнал, то, естественно, отреагировал», — объяснил свою позицию Никита Джигурда в беседе с порталом iReactor.

Шоумен рассказал, что новый проект привлек его оригинальностью — это не будет обычный исторический фильм о правлении Иосифа Сталина. По словам Джигурды, картина будет снята в жанре фэнтези, а его герой отправится в другие измерения.

Актер добавил, что в основу сценария легли документы, связанные с репрессиями в рядах высшего состава армии СССР. Он уверен, что фильм изменит отношения многих россиян к Сталину, к которому в последнее время стали очень неоднозначно относится.

Ранее Джигурда встал на защиту телеведущей Ольги Бузовой, которая стала звездой новой постановки во МХАТе. Он считает, что звезда «Дома-2» способна привлечь внимание к театру и «затащить» туда более «продвинутую» публику.

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