Дважды обманувшая жителей Татарстана аферистка задолжала 5,3 млн рублей

Казань, 3 июля. Осужденная за мошенничество Мунавар С. с 2004 года фигурирует в целом ряде исполнительных производств. С годами их количество увеличилось почти до 100, сообщил источник ФАН.

Согласно некоторым документам ФССП, сумма задолженности по ряду исполнительных производств превышает 5,3 миллиона рублей.

Мунавар С. отсидела четыре года за организацию финансовой пирамиды. После освобождения она смогла завоевать доверие обманутых жертв. Аферистка сказала, что погасит долги перед ними квартирами в Казани. Мошенница убедила людей добавить для этого по 1-1,5 миллиона рублей. За новую аферу 67-летняя пенсионерка получила шесть лет колонии.