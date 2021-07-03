Добыча нефти в Южном Судане снизилась на фоне пика производительности месторождений

Джуба, 3 июля. Стремительное сокращение добычи нефти наблюдается в Южном Судане на фоне снижения производительности месторождений, достигших пика своих запасов, сообщил высокопоставленный чиновник в правительстве страны.

Заместитель министра нефти Авоу Даниэль Чуанг сообщил агентству Reuters, что по крайней мере пять регионов уже достигли своего предела, и в настоящий момент геологоразведочные работы замедлились. На сегодняшний день добыча в стране составляет 154 тыс. баррелей в сутки, сократившись почти на 15% по сравнению с 2019 годом.

Чуанг добавил, что запасы сырой нефти в африканском государстве уменьшаются, отметив, что правительству и предприятиям необходимо найти способы восстановления добычи на месторождениях для сохранения производства на прежнем уровне. Важнейшими операторами Южного Судана выступают в настоящий момент дальневосточные компании Petronas (Малайзия) и CNPC (КНР).

Страна, в которой в 2013–2018 годах началась гражданская война, опирается на продажу нефти для получения доходов. Власти изо всех сил пытаются восстановить добычу до того уровня, который наблюдался перед началом конфликта. Тогда Южный Судан производил порядка 350–400 тыс. баррелей в сутки.