Врач Денисенко назвала опасные симптомы обезвоживания

Москва, 3 июля. Существует ряд признаков, указывающих на нехватку воды в организме. Своевременное решение возникших проблем способны сохранить человеку здоровье.

Первыми опасными сигналами, указывающими на обезвоживание, является сухость рта, носа и глаз. Внимание на это обратила врач-диетолог Людмила Денисенко в комментарии kp.ru.

На проблему также могут указывать неприятный запах изо рта и резкий запах пота. Оба случая объясняется тем, что при нехватке влаги в организме создаются условия для более скоро размножения бактерий. Об обезвоживании также свидетельствует тяга к сладкому. Она возникает из-за нарушения выработки гликогена, объяснила специалист.

«Вода может помочь, если чувствуете приступ дурноты: смочите виски, запястья, а лучше всю внутреннюю сторону руки. И вам станет легче», — рассказала Денисенко.

В особо жаркие летние дни можно добавить в рацион арбузы. Благодаря ягоде получится поддерживать водный баланс в организме. Также она даст возможность восполнить дефицит фосфора, магния и натрия.