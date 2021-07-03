Врачи дали совет пациентам с сильным поражениям легких при коронавирусе

Москва, 3 июля. Симптоматику коронавируса при тяжелом течении заболевания можно облегчить, приняв правильное положение тела во сне, заявили российские ученые.

Положение «лежа на животе» позволит улучшить самочувствие пациентов с COVID-19 при поражении легких более 30%. Такая поза позволит избежать легочной недостаточности, объяснили в Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Владимирского.

Применение этого совета при меньшем поражении легких или во сне не принесет никакой практической пользы, обратили внимание специалисты. Пациентам с коронавирусом без проблем с дыханием также нет необходимости следовать этой рекомендации.

Ученые сходятся во мнении, что только формирование коллективного иммунитета позволит победить пандемию коронавируса. Прививку от COVID-19 в РФ можно сделать бесплатно при наличии полиса ОМС.