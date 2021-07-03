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Российские виноделы осудили запрет Moet Hennessy на импорт шампанского

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:17
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Экономика
Российские виноделы осудили запрет Moet Hennessy на импорт шампанского
pxhere.com

Москва, 3 июля. Глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает шантажом решение Moet Hennessy приостановить импорт шампанского в Россию.

Накануне российская структура Moet Hennessy приостановила отгрузки игристых вин из-за поправок к закону о госрегулировании оборота алкоголя. Документ, подписанный президентом РФ, исключает понятие «шампанское», разрешая использовать его лишь в отношении напитка, произведенного на территории России. Как отметили в Moet Hennessy, это обязывает французских производителей переименовать свою продукцию в «игристое вино».

«Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите», — заявил Попович, добавив, что российское игристое вино по качеству не хуже.

По его словам, россияне не останутся без шампанского. Moet Hennessy опасаются, считает Попович, опасается, что поставляемое в Россию шампанское не будет соответствовать новым стандартам.

Госдума в июне 2021 года приняла законопроект о производстве винодельческой продукции в России. По мнению авторов документа, инициатива должна простимулировать развитие внутреннего рынка.

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алкоголь шампанское попович
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