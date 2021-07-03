На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Киев, 3 июля. Алишер Моргенштерн не согласен с добавлением себя в черный список и не хочет мириться с запретом выступать на территории Украины.

Сотрудники Минкультуры Украины сочли, что Моргенштерн представляет угрозу национальной безопасности и добавили его в черный список. Музыкант решил оспорить это решение и подал соответствующий иск.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится на официальном сайте вышеуказанного суда.

Представитель Минкультуры Украины Артем Дехтяренко заявил, что ведомство настроено решительно в желании исключить концерты Моргенштерна на территории страны.

Выступлениям рэпера также не рады жители родной страны. Россияне уже несколько раз просили отменить концерты Моргенштерна в своих городах из-за пропаганды наркотиков в его песнях и страхе за жизни и здоровье детей. Суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей, но он подал апелляционную жалобу.