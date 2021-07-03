Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 14:19
14:17
Экономика
Российские виноделы осудили запрет Moet Hennessy на импорт шампанского
14:17
Украина
Нет денег — нет армии: украинцы намерены бойкотировать увеличение численности ВСУ
14:12
Происшествия
СК начал проверку после гибели туристки в Кабардино-Балкарии
14:12
Экономика
Глобальный механизм выпуска «зеленых» облигаций призвали создать в G20
14:09
Шоу-бизнес
На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
14:08
Происшествия
Вор обокрал квартиру петербурженки на 115 тыс. рублей
14:08
Происшествия
Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей
14:04
Общество
Нижегородские сироты получат 610 квартир в 2021 году
14:02
Политика
В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии
14:02
Шоу-бизнес
Губерниев предлагал Бузовой организовать совместный проект после громкого скандала
Все новости

На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:16
Шоу-бизнес
На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Киев, 3 июля. Алишер Моргенштерн не согласен с добавлением себя в черный список и не хочет мириться с запретом выступать на территории Украины.

Сотрудники Минкультуры Украины сочли, что Моргенштерн представляет угрозу национальной безопасности и добавили его в черный список. Музыкант решил оспорить это решение и подал соответствующий иск.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится на официальном сайте вышеуказанного суда.

Представитель Минкультуры Украины Артем Дехтяренко заявил, что ведомство настроено решительно в желании исключить концерты Моргенштерна на территории страны.

Выступлениям рэпера также не рады жители родной страны. Россияне уже несколько раз просили отменить концерты Моргенштерна в своих городах из-за пропаганды наркотиков в его песнях и страхе за жизни и здоровье детей. Суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей, но он подал апелляционную жалобу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
украина сбу моргенштерн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru