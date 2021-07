В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии

Абу-Даби, 3 июля. Американское и британское посольства в Объединенных Арабских Эмиратах подверглись критике со стороны населения после появления «флагов гордости» на зданиях дипмиссий.

Дипломатические представительства США и Великобритании решили вывесить радужные «флаги гордости», которые являются символом ЛГБТ-сообщества. Это первый инцидент за всю историю, когда посольства вывешивают символику людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в религиозно консервативной арабской монархии, где однополые браки признаны незаконными.

June is #PrideMonth and around the world we celebrate the equality and visibility of #LGBT+ people. Today, we are flying the rainbow flag to affirm our pride in the UK’s diversity and our values of equality, inclusion and freedom. #Pride2021 pic.twitter.com/dv3Lgl1SIV