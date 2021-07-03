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В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии
Политика
В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии
wikipedia.org  /  Benson Kua, CC BY-SA 2.0

Абу-Даби, 3 июля. Американское и британское посольства в Объединенных Арабских Эмиратах подверглись критике со стороны населения после появления «флагов гордости» на зданиях дипмиссий.

Дипломатические представительства США и Великобритании решили вывесить радужные «флаги гордости», которые являются символом ЛГБТ-сообщества. Это первый инцидент за всю историю, когда посольства вывешивают символику людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в религиозно консервативной арабской монархии, где однополые браки признаны незаконными.

«Очень неуважительно со стороны британского посольства по отношению к ОАЭ и нашему народу. Похоже, кто-то там все еще живет в давно минувшие имперские времена Великобритании», — заявил бывший директор финансового департамента Дубая.

Калифорния ранее ввела санкции еще против пяти штатов США из-за «ущемления прав ЛГБТ». В дополненный список вошли Флорида, Монтана, Западная Вирджиния, Арканзас и Северная Дакота.

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