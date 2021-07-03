Губерниев предлагал Бузовой организовать совместный проект после громкого скандала

Москва, 3 июля. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что пытался наладить контакт со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой после перепалки в эфире «Матч-ТВ», но артистка «куда-то уехала».

После скандала, который разгорелся между Бузовой и Губерниевым в прямом эфире «Матч-ТВ», прошло полмесяца. Однако перепалку до сих пор бурно обсуждают пользователи Сети. Спортивный комментатор и журналист получает немало сообщений от пользователей Сети, что повел себя по отношению к Бузовой «крайне недостойно». Обвиняют Губерниева и в трусости — мол он даже не извинился перед звездой «Дома-2».

Однако сам журналист уверяет, что пытался наладить контакт с исполнительницей хита «Мало половин». По словам Губерниева, он даже предложил телеведущей совместный проект, но она его проигнорировала и «куда-то уехала».

«Я уже предложил идею совместного проекта. Можно «Вечером на лавочке» группы «Сектор газа»… Мы со своей стороны попытались что-то сделать, но Ольга куда-то уехала, у нее какие-то съемки», — объяснил Губерниев в беседе с РИА Новости.

Комментатор добавил, что больше никаких попыток к примирению, а тем более предложений о сотрудничестве он затевать не собирается. Однако он подчеркнул, что не откажется от совместного проекта с Бузовой, если кто-нибудь выступит в качестве продюсера.

Скандал разгорелся в эфире программы «Все на матч». Бузова пришла поддержать сборную России после матча с Бельгией. Губерниев задал ей вопрос, чья школа футбола ей ближе — Черчесова или Эфроса. Звезда «Дома-2» замешкалась, а после очередного вопроса расплакалась в прямом эфире.