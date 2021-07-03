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РФПИ заявил о компании дезинформации против «Спутника V» в Словакии
Общество
РФПИ заявил о компании дезинформации против «Спутника V» в Словакии
twitter.com  /  @SantiCafiero

Москва, 3 июля. Вакцина от коронавируса «Спутник V» столкнулась с кампанией дезинформации в Словакии, рассказали сотрудники Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Представитель Министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова сообщила о выкупе Россией у республики неиспользованных доз препарата от COVID-19 «Спутник V». Ожесточенная кампания дезинформации связана с внутренней политической борьбой, считают в РФПИ.

«В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», — подчеркнули в фонде.

При этом в соседней Венгрии «Спутником V» вакцинацию прошли порядка миллиона человек, а спрос на препарат превысил объем фактических поставок в страну. Венгрия также признала «Спутник V» самой эффективной и безопасной из всех применяемых в стране вакцин, добавили в РФПИ.

Словакия получила первую партию российского препарата от коронавируса 1 марта. Прививочная кампания началась с Братиславы.

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спутник словакия коронавирус
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