Лобовое столкновение под Челябинском унесло жизнь пассажира

Челябинск, 3 июля. Человек погиб в тройном ДТП в Челябинской области. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Смертельная авария произошла на трассе М-5 «Урал» около Златоуста.

Там столкнулись ВАЗ-2010 и «Тойота Камри». В отечественной легковушке ехали шесть пассажиров. Все они, кроме водителя, были в состоянии алкогольного опьянения. Люди собирались отдохнуть на озере.

Автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого сидела женщина, выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения «десятку» разорвало на две части. Одна из них влетела в проезжающую мимо «Ладу Калину». В результате аварии погиб пассажир ВАЗа. Другие участники аварии не пострадали.

«Ладу» разорвало на части после ДТП в Прикамье, погиб подросток.