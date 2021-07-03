Появились кадры с места крупного пожара на заводе в Бийске

Бийск, 3 июля. Свидетели возгорания на территории предприятия «Алтайский бройлер» показали видеоролик с места ЧП.

Местные жители рассказали, что видят столб черного дыма, идущего от здания, с трех районов населенного пункта. На месте происшествия уже работает несколько команд сотрудников спасательных служб, которые прилагают все усилия, чтобы ликвидировать пламя.

Сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. По предварительным данным, здание принадлежит группе компаний «Черкизово». Правоохранители позднее выяснят причины возникновения пожара и примут процессуальное решение.