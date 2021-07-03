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Создательница финансовой пирамиды снова обманула своих жертв в Татарстане

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:15
Происшествия
Создательница финансовой пирамиды снова обманула своих жертв в Татарстане
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Казань, 3 июля. Пенсионерка из Татарстана вновь предстала перед судом за аферу. Ущерб от незаконной деятельности 68-летней Мунавар С. составил 40 миллионов рублей.

Злоумышленница создала финансовую пирамиду в городе Бавлы. В 2008 году мошенницу, которая обещала вкладчикам солидные выплаты, отправили в колонию.

После освобождения пенсионерка связалась с потерпевшими и пообещала, что ущерб будет компенсирован. Аферистка заявила, что расплатится с ними квартирами в центре Казани. Женщина убедила людей доплатить ей по 1-1,5 миллиона рублей.

Также она учредила фонд «Ветхое жилье», который представляла как государственный. Она убеждала граждан заплатить за «возможность» переезда из деревень в собственное жилье в Казани. За новые аферы пенсионерка получила шесть лет колонии.

Силовики пресекли в Москве деятельность «форекс-кухни». Аферисты завладевали деньгами пострадавших, рассказывая им про якобы ведущуюся биржевую торговлю.

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