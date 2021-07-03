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Российские теннисисты Карацев и Веснина снялись с микста на Уимблдоне

  /   Обновлено: 03 июля 2021 13:53
Спорт
Российские теннисисты Карацев и Веснина снялись с микста на Уимблдоне
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Лондон, 3 июля. Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с розыгрыша Уимблдона, который продолжается в Великобритании.

Пресс-служба Уимблдона на официальном сайте сообщила, что россияне Аслан Карацев и Елена Веснина отказались от участия в смешанном парном разряде турнира. Их место в первом круге займут британские теннисисты Артур Фери и Тара Мур.

О причинах снятия Карацева и Весниной с Уимблдона пока не сообщалось. В этом году российская пара дошла до финала турнира «Ролан Гаррос», в котором уступила американке Дезире Кравчик и Джо Солсбери из Великобритании.

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал двух фаворитов Евро-2020. Континентальное футбольное первенство проходит с 11 июня по 11 июля.

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