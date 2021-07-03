Эпидемиолог Тотолян объяснил важность вакцинации беременных от COVID-19

Санкт-Петербург, 3 июля. Тяжелых последствий коронавируса SARS-CoV-2 у беременных пациенток получится избежать за счет вакцинации, рассказал эпидемиолог Арег Тотолян.

Специалист объяснил, что усилиями ученых со всего мира накоплено достаточно сведений, которые подтверждают эффективность процедуры, а также ее безопасность для беременных. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил об этом в ходе общения с журналистами.

«Иммунизация мам, именно своевременная иммунизация будущих мам, это надежная возможность защитить», — рассказал он.

Сейчас ученые также занимаются изучением темы эффективности вакцин против передачи COVID-19 от человека к человеку. Информация об этом опубликована в сообщении Министерства здравоохранения России.