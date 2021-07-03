Генсек ООН предложил нового кандидата на пост спецпосланника по Западной Сахаре

Мадрид, 3 июля. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО утвердить предложенную кандидатуру на пост спецпосланника ООН по спорному региону Западная Сахара. Предыдущих 13 претендентов стороны конфликта отвергли.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом глава международной организации заявил, что назначение представителя необходимо для возобновления политического диалога.

«Трудность заключается в том, что мы уже выдвинули 13 кандидатур и до сих пор не получили согласия сторон, что очень важно... именно посланник должен работать с ними, чтобы начать переговоры», — сказал Антониу Гутерреш.

Генсек ООН добавил, что возобновление диалога является единственным вариантом для разрешения конфликта, продолжающегося с 1975 года, когда Западная Сахара вышла из-под контроля Испании.

Антониу Гутерреш не назвал имя 14-го кандидата. Источник издания Al Jazeera утверждает, что им может оказаться итальянский дипломат, бывший спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По сообщению того же информатора, Фронт ПОЛИСАРИО принял претендента, а Марокко в свою очередь отказалось это сделать.

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В настоящий момент Рабат контролирует 80% территории Западной Сахары, остальные 20%, граничащие с Мавританией и без выхода к морю, управляются повстанцами, выступающими за создание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

После 16 лет войны Марокко и ПОЛИСАРИО подписали соглашение о прекращении огня в 1991 году. Международное сообщество временно определило спорные земли как «самоуправляющая территория».

Рабат продолжает выступать за автономию региона под покровительством королевства. Повстанцы требуют вывода всех иностранных войск из Западной Сахары и получения САДР независимости. ООН поддерживает идею самоопределения путем проведения голосования среди местных жителей. Тем не менее референдум так и не состоялся.

Спустя почти три десятилетия, в ноябре 2020 года, Фронт ПОЛИСАРИО разорвал договор о перемирии. Международная редакция Федерального агентства новостей подробно разобралась в конфликте и рассмотрела возможные сценарии окончания борьбы за Западную Сахару.