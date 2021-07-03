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Жена зараженного COVID-19 Петра Мамонова рассказала правду о его состоянии

  /   Обновлено: 03 июля 2021 13:50
Общество
Жена зараженного COVID-19 Петра Мамонова рассказала правду о его состоянии
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 3 июля. Актер и музыкант Петр Мамонов уже несколько дней находится в больнице, где врачи лечат его от новой коронавирусной инфекции. Супруга рассказала о его состоянии.

По словам Ольги Мамоновой, ее знаменитый муж подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии.

«Шестые сутки он в Коммунарке, вчера был подключен к ИВЛ, сегодня утром (2 июля. — Прим. ред.) состояние оценивается как крайне тяжелое», — цитирует «Газета.Ru» заявление собеседницы.

По данным издания, у Петра Мамонова легкие поражены на 87%. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь знаменитому 70-летнему пациенту.

О госпитализации основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова стало известно 1 июля. Ольга Мамонова сообщила, что сама вызвала скорую помощь для супруга, когда его состояние начало ухудшаться.

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