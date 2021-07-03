На Урале авиакомпания вернула деньги за билеты инвалиду после проверки прокуратуры

Екатеринбург, 3 июля. Транспортная прокуратура Екатеринбурга обязала авиакомпанию «Уральские авиалинии» вернуть полную стоимость билетов на самолет пассажиру-инвалиду из Самары.

Мужчина приобрел авиабилеты для себя и супруги по направлению Самара — Ереван — Самара, но в дальнейшем вынужден был отказаться от перелета. Пассажиры обратились в «Уральские авиалинии» за возвратом денежных средств, однако получили отказ.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту, в ходе которой было выявлено нарушение прав пассажира со стороны авиакомпании. После вмешательства надзорного ведомства авиаперевозчик выплатил мужчине полную стоимость билетов в размере более 36 тыс. рублей. Также авиакомпания привлечена к ответственности, и ей назначен административный штраф.