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На Урале авиакомпания вернула деньги за билеты инвалиду после проверки прокуратуры

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:04
Происшествия
На Урале авиакомпания вернула деньги за билеты инвалиду после проверки прокуратуры
wikipedia.org  /  Anna Zvereva

Екатеринбург, 3 июля. Транспортная прокуратура Екатеринбурга обязала авиакомпанию «Уральские авиалинии» вернуть полную стоимость билетов на самолет пассажиру-инвалиду из Самары.

Мужчина приобрел авиабилеты для себя и супруги по направлению Самара — Ереван — Самара, но в дальнейшем вынужден был отказаться от перелета. Пассажиры обратились в «Уральские авиалинии» за возвратом денежных средств, однако получили отказ.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту, в ходе которой было выявлено нарушение прав пассажира со стороны авиакомпании. После вмешательства надзорного ведомства авиаперевозчик выплатил мужчине полную стоимость билетов в размере более 36 тыс. рублей. Также авиакомпания привлечена к ответственности, и ей назначен административный штраф.

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транспортная прокуратура права пассажиров «Уральские авиалинии»
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