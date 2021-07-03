Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 14:17
14:12
Происшествия
СК начал проверку после гибели туристки в Кабардино-Балкарии
14:12
Экономика
Глобальный механизм выпуска «зеленых» облигаций призвали создать в G20
14:09
Шоу-бизнес
На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
14:08
Происшествия
Вор обокрал квартиру петербурженки на 115 тыс. рублей
14:08
Происшествия
Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей
14:04
Общество
Нижегородские сироты получат 610 квартир в 2021 году
14:02
Политика
В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии
14:02
Шоу-бизнес
Губерниев предлагал Бузовой организовать совместный проект после громкого скандала
14:00
Общество
РФПИ заявил о компании дезинформации против «Спутника V» в Словакии
13:59
Происшествия
Лобовое столкновение под Челябинском унесло жизнь пассажира
Все новости

Сын рассказал, что стало причиной смерти музыканта Олега Кацуры

  /   Обновлено: 03 июля 2021 13:33
Шоу-бизнес
Сын рассказал, что стало причиной смерти музыканта Олега Кацуры
Global Look Press  /  Alexei Moschenkov/Russian Look

Москва, 3 июля. Олег Кацура — младший рассказал, что в последние годы его отец, экс-солист группы «Веселые ребята» сильно болел.

По словам сына, у музыканта был тромбоз ног. Причиной смерти Олега Кацуры стало нарушение кровообращения, в какой-то момент кровь перестала поступать в мозг. Наследник пояснил, что проблемы со здоровьем у отца начались после смерти любимой женщины.

«После ухода Тамары, которая была с ним рядом около 30 лет, у отца произошел творческий упадок, он стал угасать на глазах», — заявил Кацура-младший в интервью «СтарХиту».

Музыкант скончался 27 июня в Москве. Прощание с Олегом Кацурой состоялось 30 июня в Храме Святого Симеона Верхотурского, позже его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

На прощании с артистом присутствовали его родственники и коллеги. Среди них был продюсер Игорь Матвиенко, друживший с Кацурой с восьмидесятых. Именно он разглядел в нем будущую звезду и пригласил в коллектив «Здравствуй, песня».

Ранее в Москве скончался художественный руководитель театр «Ромэн» Николай Сличенко. Народный артист СССР ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сын рассказал, что стало причиной смерти музыканта Олега Кацуры
музыкант веселые ребята олег кацура
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru