Сын рассказал, что стало причиной смерти музыканта Олега Кацуры

Москва, 3 июля. Олег Кацура — младший рассказал, что в последние годы его отец, экс-солист группы «Веселые ребята» сильно болел.

По словам сына, у музыканта был тромбоз ног. Причиной смерти Олега Кацуры стало нарушение кровообращения, в какой-то момент кровь перестала поступать в мозг. Наследник пояснил, что проблемы со здоровьем у отца начались после смерти любимой женщины.

«После ухода Тамары, которая была с ним рядом около 30 лет, у отца произошел творческий упадок, он стал угасать на глазах», — заявил Кацура-младший в интервью «СтарХиту».

Музыкант скончался 27 июня в Москве. Прощание с Олегом Кацурой состоялось 30 июня в Храме Святого Симеона Верхотурского, позже его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

На прощании с артистом присутствовали его родственники и коллеги. Среди них был продюсер Игорь Матвиенко, друживший с Кацурой с восьмидесятых. Именно он разглядел в нем будущую звезду и пригласил в коллектив «Здравствуй, песня».

Ранее в Москве скончался художественный руководитель театр «Ромэн» Николай Сличенко. Народный артист СССР ушел из жизни в возрасте 86 лет.