Четыре человека госпитализированы после серьезного ДТП в Саратовской области

Саратов, 3 июля. Автомобили Chery и ВАЗ-2110 столкнулись на трассе в Хвалынском районе. В результате аварии пострадали четыре человека. Их доставили в больницу города Балаково.

По предварительным данным, 45-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Chery, при выполнении разворота с обочины не убедилась в безопасности маневра и не пропустила отечественный автомобиль. В результате инцидента водитель и три пассажира ВАЗ попали в больницу, в их числе оказался один несовершеннолетний.

Сотрудники ГИБДД примут процессуальное решение после выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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