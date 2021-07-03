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Четыре человека госпитализированы после серьезного ДТП в Саратовской области
Происшествия
Четыре человека госпитализированы после серьезного ДТП в Саратовской области
Федеральное агентство новостей

Саратов, 3 июля. Автомобили Chery и ВАЗ-2110 столкнулись на трассе в Хвалынском районе. В результате аварии пострадали четыре человека. Их доставили в больницу города Балаково.

По предварительным данным, 45-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Chery, при выполнении разворота с обочины не убедилась в безопасности маневра и не пропустила отечественный автомобиль. В результате инцидента водитель и три пассажира ВАЗ попали в больницу, в их числе оказался один несовершеннолетний.

Сотрудники ГИБДД примут процессуальное решение после выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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