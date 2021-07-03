Ирину Салтыкову призвали изолировать от общества из-за рукоприкладства

Москва, 3 июля. Экс-участник группы «Электроклуб» Виктор Салтыков пожаловался, что бывшая жена Ирина часто поднимала на него руку.

В начале девяностых Виктор и Ирина Салтыковы считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Тогда многие думали, что у звездной четы полная идиллия в отношениях.

Однако после развода звезд выяснилось, что их совместная жизнь была адом. Обиды звездных супругов друг на друга были настолько сильными, что они до сих пор вспоминают о них в интервью.

«Она меня не била, но царапала как кошка. У меня все лицо было в царапинах. Ребята из «Электроклуба» подтвердят»— поделился Виктор Салтыков в эфире YouTube-шоу «Антонимы».

Музыкант заявил, что жизнь с бывшей супругой была для него сущим кошмаром. По его словам, Ирина во время ссор бросала в него ножи и другие предметы. Артист считает, что таких женщин необходимо изолировать от общества. При этом Салтыков ни разу не отвечал насилием на рукоприкладство со стороны экс-жены.

Ранее певец резко отреагировал на слова Ирины Салтыковой о том, что у него была связь с несовершеннолетней девушкой. Артист считает, что она хочет испортить его репутацию.