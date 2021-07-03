Ряд украинских общественных организаций подвергли резкой критике принятый Верховной радой закон об увеличении численности личного состава вооруженных сил страны. По словам активистов, в настоящее время Киев, оказавшийся не в состоянии обеспечивать денежное довольствие солдат и офицеров, не имеет морального права заявлять о планах укрепления своей боеспособности. К бойкоту готовы присоединиться не только призывники, но и так называемые «ветераны АТО» в Донбассе. Чем может завершиться для украинских властей новая президентская инициатива, выяснял корреспондент ФАН.

Законопроект под кодовым номером 5558, предусматривающий «усиление ВСУ за счет дополнительного призыва и возможной мобилизации граждан», был разработан при участии главы украинского государства Владимира Зеленского.

«Это моя инициатива, я уверен, что народные избранники ее поддержат», — уверенно заявил Зеленский 25 мая нынешнего года.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

А уже 29 июня Верховная рада большинством голосов одобрила документ в первом чтении. Таким образом, количество военнослужащих на Украине будет увеличено на 11 тысяч, а уже к 1 января 2022 года ВСУ станут насчитывать 261 тысячу человек. В сопроводительной записке к законопроекту 5558, подписанной заместителем руководителя Офиса президента Романом Машовцом, утверждается, что для реализации этого плана необходимо выделение 2,5 миллиарда гривен — около 6,6 миллиарда рублей.

Несмотря на то, что в данный момент казна страны фактически пуста, упомянутые народные избранники в лице пропрезидентского парламентского большинства приняли положение о внесении изменений в статью 1 закона «О численности Вооруженных сил Украины». В юридическую силу документ вступает сразу же после его обнародования в парламентской прессе. Любопытно, что подконтрольные Зеленскому СМИ поспешили назвать это нововведение «историческим». Дескать, все украинские патриоты с воодушевлением восприняли проект укрепления военной мощи государства.

Не все. Свое недовольство новым законом выразили действующие украинские военные.

«Я не видел зарплаты с апреля этого года, на службу теперь хожу по привычке, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН контрактник из Черниговской области Станислав К. — Получается, теперь мои деньги пойдут на обустройство новобранцев? Этому не бывать!»

facebook.com / Слуга Народу

Как отметил Станислав К., в обозримом будущем он не только хочет уйти на гражданку, но и отсудить у ВСУ деньги за моральный ущерб. Далее собеседник ФАН заявил, что лично знает 200-300 человек, готовых использовать его «опыт борьбы с несправедливостью».

О намерении противостоять полномасштабной реализации документа 5558 заявили представители содружеств «ветеранов АТО».

«Многих наших побратимов лишили повышенных пенсий и дополнительных льгот, — констатировал глава ветеранской организации Василий Сташенко. — По всей видимости, именно такие средства впоследствии всплывут при укреплении нашей армии. Так вот что я скажу, и меня поддержат соратники: нет денег — нет армии. Чем бы Зеленский ни руководствовался при составлении всяческих там документов, он должен понимать, что боеспособность ВСУ зависит не от количества военнослужащих, а от качества их обучения и регулярности их финансового снабжения».

При этом Сташенко не исключил возможности формирования альтернативных добровольческих батальонов.

«Были бы деньги», — резюмировал он.

Несмотря на оптимистические заявления официального Киева, в целом рейтинг ВСУ в украинском обществе по сравнению с предыдущими годами значительно снизился. Сегодня в армию готов пойти каждый третий украинец призывного возраста, а отправиться на переподготовку согласен лишь каждый седьмой резервист. Помимо прочего, многие молодые люди открыто заявляют о желании защищать интересы Украины в Донбассе исключительно за высокое материальное вознаграждение. Каким образом Зеленский планирует увеличивать численность ВСУ на этом фоне, пока неизвестно.

Ранее ФАН сообщал, что в США назвали Украину опасным и недостойным союзником. Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер объяснил, почему Украина не подходит на роль союзника Штатов.