Более сотни пожаров вспыхнули на западе Канады из-за аномальной жары

Британская Колумбия, 3 июля. В провинции Канады Британская Колумбия из-за аномальной жары зафиксировали 136 лесных пожаров. Многие возгорания были вызваны ударами молний. Об этом сообщает BBC.

Lightning strikes fuel wildfires in British Columbia as heatwave continues in Canada https://t.co/C23SAIlG9u