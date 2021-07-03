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Более сотни пожаров вспыхнули на западе Канады из-за аномальной жары
Весь мир
Более сотни пожаров вспыхнули на западе Канады из-за аномальной жары
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Британская Колумбия, 3 июля. В провинции Канады Британская Колумбия из-за аномальной жары зафиксировали 136 лесных пожаров. Многие возгорания были вызваны ударами молний. Об этом сообщает BBC.

По данным Службы лесных пожаров Британской Колумбии, всего они зафиксировали 136 пожаров после примерно 12 тыс. ударов молний. Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр заявил, что жаркая погода несет «разрушительное и беспрецедентное» воздействие на провинцию и отметил, что в ближайшее время ситуация может усложнится.

«Эти лесные пожары показывают, что мы находимся на самых ранних стадиях. Лето будет долгим и сложным», — сказал он.

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что правительство предоставит помощь, включая военные вертолеты и личный состав, чтобы потушить пожары и эвакуировать людей. Также, согласно информации властей, сильная жара унесла жизни 719 человек по всей стране, преимущественно пожилых людей.

2 июля из-за аномальной жары почти полностью сгорел городок Литтон в провинции Британская Колумбия. Огонь уничтожил все значимые объекты инфраструктуры.

Пожар произошел на фоне аномально высоких температур, которые регистрируются в различных провинциях Канады. Так, всю последнюю неделю в Британской Колумбии, Альберте и Саскачеване столбик термометра не опускается ниже 40–45 градусов по Цельсию. Тепловая волна пришла в Западную Канаду из северо-западных штатов США. До этого от жары пострадали жители Техаса.

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канада лесные пожары аномальная жара
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