Поплавская раскритиковала Бероева за его скандальное высказывание о вакцинации

Москва, 3 июля. Советская и российская актриса, телеведущая Яна Поплавская прокомментировала слова актера Егора Бероева, сравнившего вакцинацию с Холокостом.

По мнению Поплавской, нельзя сравнивать Холокост и антиковидные меры. Речь идет о трагедии, которая произошла с евреями, и слова Егора Бероева в этом контексте звучат, как минимум, странно.

«Он хотел привлечь к себе внимание? О прививочной истории можно говорить иначе. Есть вещи, которые не нужно трогать», — поделилась звезда в интервью изданию «Собеседник».

Актриса не исключила, что ее коллега «просто не подумал». Заявление Егора Бероева всколыхнуло общественность. Многие деятели культуры осудили его за негативное отношение к вакцинации.

Ранее телеведущий и журналист Дмитрий Киселев заявил, что антипрививочники готовы «отправлять на смерть» пожилых и больных людей только из-за нежелания вакцинироваться. Такое отношение говорит об их равнодушии к обществу и его проблемам.

Коллега Киселева Владимир Соловьев уверен, что можно публично высказывать разные точки зрения, но делать это нужно корректно. Слова же Егора Бероева вызывают «глубокое разочарование», подытожил он.