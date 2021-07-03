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Поплавская раскритиковала Бероева за его скандальное высказывание о вакцинации

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:09
Общество
Поплавская раскритиковала Бероева за его скандальное высказывание о вакцинации
instagram.com  /  @Яна Поплавская

Москва, 3 июля. Советская и российская актриса, телеведущая Яна Поплавская прокомментировала слова актера Егора Бероева, сравнившего вакцинацию с Холокостом.

По мнению Поплавской, нельзя сравнивать Холокост и антиковидные меры. Речь идет о трагедии, которая произошла с евреями, и слова Егора Бероева в этом контексте звучат, как минимум, странно.

«Он хотел привлечь к себе внимание? О прививочной истории можно говорить иначе. Есть вещи, которые не нужно трогать», — поделилась звезда в интервью изданию «Собеседник».

Актриса не исключила, что ее коллега «просто не подумал». Заявление Егора Бероева всколыхнуло общественность. Многие деятели культуры осудили его за негативное отношение к вакцинации.

Ранее телеведущий и журналист Дмитрий Киселев заявил, что антипрививочники готовы «отправлять на смерть» пожилых и больных людей только из-за нежелания вакцинироваться. Такое отношение говорит об их равнодушии к обществу и его проблемам.

Коллега Киселева Владимир Соловьев уверен, что можно публично высказывать разные точки зрения, но делать это нужно корректно. Слова же Егора Бероева вызывают «глубокое разочарование», подытожил он.

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