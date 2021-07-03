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Женатого Михаила Галустяна заметили на вечеринке в компании Анны Бузовой
Шоу-бизнес
Женатого Михаила Галустяна заметили на вечеринке в компании Анны Бузовой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сочи, 3 июля. Шоумен Михаил Галустян, выступающий под псевдонимом Супер Жорик, зажег на вечеринке в одном из отелей Красной Поляны в компании младшей сестры Ольги Бузовой Анны.

На тусовке помимо Галустяна был замечен также Андрей Григорьев-Апполонов с братом Виктором. Как отмечают очевидцы, артисты развлекались вместе с девушками модельной внешности. Сам шоумен в образе Супер Жорика наслаждался обществом 33-летней Анны Бузовой. На протяжении всего вечера сестра звезды «Дома-2» и Галустян находились рядом друг с другом — болтали и танцевали.

Пока не понятно, какие отношения связывают женатого Михаила Галустяна и Анну. Несколько снимков с тусовки в Красной Поляне появились в «СтарХите». На одном из фото шоумен плавает в бассейне в компании Бузовой-младшей. К слову, сама сестра звезды «Дома-2» 10 лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. Пара за это время никогда не попадала в скандалы. Однако пользователи Сети считают, что разборок не избежать после прошедшей вечеринки.

На днях Анна Бузова опубликовала семейный архивный снимок, на котором запечатлена со своей звездной сестрой еще совсем детьми. Родственница знаменитости часто общается со своими подписчиками в Instagram-аккаунте, отвечая на самые каверзные вопросы. Один из пользователей поинтересовался, не хочет ли Бузова-младшая выстричь себе челку. В качестве наглядного ответа девушка опубликовала фотографию из семейного архива.

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