Ученые оценили эффективность смешивания вакцин от коронавируса

Лондон, 3 июля. Смешивание разных вакцин от коронавируса может оказать более эффективную защиту от коронавируса, заявили сотрудники Оксфордского университета.

Исследователи провели свою научную работу с использованием вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer. Результаты эксперимента показали, что комбинация этих препаратов оказывает более сильную иммунную защиту организма, чем прививка каждой вакциной по отдельности.

Несмотря на успешные результаты работы, ученые рекомендуют пока не торопиться со смешиванием вакцин от коронавируса. Специалисты намерены изучить влияние «коктейля» из препаратов на организм в целом.

Вакцинация от коронавируса может сопровождаться рядом типичных симптомов, сообщили в Роспотребнадзоре. Боль в месте укола, а также повышение температуры и другие характерные для гриппа симптомы считаются нормальной реакцией организма на процедуру.