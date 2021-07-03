Обнаружена связь между характером мужчины и его темпераментом

Москва, 3 июля. Ученые научились определять характер мужчины в зависимости от его группы крови.

В большинстве своем группа крови определяет особенности характера мужчины. Зная ее, женщина вполне может составить для себя психологический портрет возлюбленного. Установлено, что наибольшей популярностью считаются обладатели первой группы крови. Кроме того, именно они считаются лучшими любовниками.

Мужчины со второй группой крови, как правило, верные и надежные спутники жизни. Считается, что они могут выразить все свои чувства к возлюбленной при помощи одного взгляда.

Владельцы третьего типа крови считаются чувственными и романтичными. При этом они не отличаются особой верностью своей избраннице. Именно среди них больше всего любителей коротких романов.

Женщинам, которые предпочитают постоянные и консервативные отношения, следует обращать внимание на мужчин с четвертой группой крови. Считается, что именно эти мужчины лучше всего проявляют себя в постели.

Роботы в будущем могут получить способность к размножению с использованием технологии 3D-печати. Эксперименты в этой области проводят ученые из Великобритании и Нидерландов.