Тарасов решил научить мужчин правильно завоевывать доверие возлюбленных

Москва, 3 июля. Дмитрий Тарасов переквалифицировался из футболиста в семейного коуча. Теперь на своей странице в Instagram спортсмен рассказывает, как построить крепкие и счастливые отношения.

Почти ежедневно Тарасов раскрывает россиянам секреты крепкого брака. В своих философских размышлениях об отношениях мужчин и женщин футболист приводит яркие примеры из собственной личной жизни. За его плечами два неудачных брака, поэтому кто еще научит избегать ошибок в паре с возлюбленной, как не Дмитрий Тарасов.

На днях спортсмен поднял тему доверия в отношениях и, чтобы не быть голословным, рассказал, как завоевал доверия Анастасии Костенко в начале их романа. По его словам, после громкого развода с Бузовой на него несправедливо повесили клеймо «бабника». Футболисту долго пришлось убеждать возлюбленную не верить слухам о его любвеобильности.

«Подруги ей говорили, что я бабник и карьерист, со мной лучше не общаться. Мне приходилось завоевывать доверие по миллиметру. Каждый день доказывая, что я не тот человек, которым меня представляли в медиа на тот момент», — заявил Тарасов.

В своем посте футболист назвал себя главным экспертом в стране «по завоеванию доверия». Новоиспеченный семейный коуч посоветовал всем, кто столкнулся с подобной ситуацией, просто поговорить со своими партнерами начистоту.

Вот только подписчики не оценили ни совет Тарасова, ни его откровенный рассказ о проблемах в отношениях с Костенко. В комментариях фолловеры начали язвить в адрес спортсмена и заявили, что он должен прожить в браке хотя бы три года, а уж потом давать смелые напутствия.

Недавно Тарасов, который сейчас готовится к рождению четвертого ребенка, неожиданно вспомнил о разводе со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой. Он высмеял информацию об интрижках на стороне и рассказал, что брак развалился из-за самой телеведущей.