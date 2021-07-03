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Терпящее бедствие в Черном море украинское судно отказалось от российской помощи
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Происшествия
Терпящее бедствие в Черном море украинское судно отказалось от российской помощи
vk.com  /  Группа Мурманск ДТП ЧП

Москва, 3 июля. Судовладелец украинского рыболовного судна, отправившего сигнал SOS из акватории Черного моря, отказался принимать помощь российских военных.

Для спасения экипажа терпящего бедствие украинского судна был выслан буксир из Очакова, сообщили в Росморречфлоте.

«Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», — объяснил мотивацию украинского судовладельца пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Он отметил, что российские военные первыми приняли сигнал бедствия «со слабенькой радиостанции» украинского судна и были готовы оказать помощь ее экипажу.

Ранее сообщалось о недовольстве русскоязычных ветеранов Вооруженных сил Украины положением в стране. О жестком и решительном ответе ВКС РФ на проведение маневров НАТО Sea Breeze-2021 в черноморской акватории информировал «Царьград».

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украина россия бедствие
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