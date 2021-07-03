Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 14:16
14:12
Происшествия
СК начал проверку после гибели туристки в Кабардино-Балкарии
14:12
Экономика
Глобальный механизм выпуска «зеленых» облигаций призвали создать в G20
14:09
Шоу-бизнес
На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
14:08
Происшествия
Вор обокрал квартиру петербурженки на 115 тыс. рублей
14:08
Происшествия
Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей
14:04
Общество
Нижегородские сироты получат 610 квартир в 2021 году
14:02
Политика
В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии
14:02
Шоу-бизнес
Губерниев предлагал Бузовой организовать совместный проект после громкого скандала
14:00
Общество
РФПИ заявил о компании дезинформации против «Спутника V» в Словакии
13:59
Происшествия
Лобовое столкновение под Челябинском унесло жизнь пассажира
Все новости

Путин поприветствовал участников VI Всемирной фольклориады

  /   Обновлено: 03 июля 2021 13:24
Политика
Путин поприветствовал участников VI Всемирной фольклориады
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам шестой по счету Всемирной фольклориады, начало которой пройдет в Уфе.

Мероприятие впервые проводится на территории России. По этому случаю глава государства обратился к присутствующим на фестивале. В заявлении Путин отметил, что страна по праву может восхищаться богатством традиций народного искусства, которые сохраняются из поколения в поколение. По его словам, история знает много ярких отечественных фольклорных коллективов и исполнителей.

Ранее Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики. В письме российский лидер выразил надежду на развитие взаимодействия между странами.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин поприветствовал участников VI Всемирной фольклориады
путин россия фестиваль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru