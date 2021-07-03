Путин поприветствовал участников VI Всемирной фольклориады

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам шестой по счету Всемирной фольклориады, начало которой пройдет в Уфе.

Мероприятие впервые проводится на территории России. По этому случаю глава государства обратился к присутствующим на фестивале. В заявлении Путин отметил, что страна по праву может восхищаться богатством традиций народного искусства, которые сохраняются из поколения в поколение. По его словам, история знает много ярких отечественных фольклорных коллективов и исполнителей.

Ранее Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики. В письме российский лидер выразил надежду на развитие взаимодействия между странами.