Немецкие ученые раскрыли феномен «затяжного коронавируса»

Берлин, 3 июля. Затяжное течение коронавируса у некоторых пациентов можно объяснить изменениями, которые происходят в клетках крови, заявили немецкие ученые.

В ходе длительного исследования, по итогам которого они написали статью, деятели науки пришли к выводу, что вирус меняет размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Из-за этого поступление кислорода и питательных веществ по всему организму крайне осложняется.

«Тестирование показало, что изменения могут продолжаться в течение нескольких месяцев. Это может объяснить, почему многие пациенты с COVID-19 долго страдают от вируса», — пояснили ученые.

И.о. директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов объяснил необходимость ношения маски после вакцинации от коронавируса. По его словам, далеко не все препараты дают стопроцентную эффективность. По этой причине все привитые должны следовать необходимым мерам против распространения коронавируса — носить маску и соблюдать социальную дистанцию.