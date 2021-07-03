Делегаты ливийского форума раскритиковали подход ООН к организации переговоров

Женева, 3 июля. Двадцать четыре члена Форума политического диалога (ФПД) направили в Миссию ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) письмо с критикой методов организации женевских встреч и потребовали безоговорочного проведения выборов в назначенную дату в конце декабря.

В своем послании делегаты выразили недоумение по поводу того, как МООНПЛ и ее руководитель курируют переговорный процесс, а также относительно подхода миссии к построению диалога.

«Как будто она соглашается с отменой единогласно одобренной «дорожной карты» и отказывается от всего, что было согласовано в Тунисе и Женеве», — отозвались авторы письма о действиях МООНПЛ.

Члены ФПД осудили «снисхождение, оказанное миссией тем, кто имеет особый интерес и противостоит осуществлению чаяний ливийцев». Делегаты выступили против отсрочки выборов, ссылаясь на более чем один свободный опрос общественного мнения, проведенный нейтральными и уважаемыми организациями.

Они также заявили, что МООНПЛ предоставляет «вредителям», имена которых хорошо известны, возможность тянуть время и сбивать с толку Комитет по диалогу и ливийское общественное мнение, а также навязывать окольными путями свое видение участникам форума.

«Где конституционная база самого диалога, проводимого на текущих заседаниях?» — задают вопрос авторы письма, требуя от миссии ООН разъяснения причин организации сессий таким образом, чтобы ослабить роль Комитета в выработке законодательных основ для проведения выборов.

Делегаты призвали миссию ООН сыграть свою главную роль, а именно помочь Ливии в завершении этапов «дорожной карты» и поддержать народ в осуществлении своего права на президентских и парламентских выборах 24 декабря.

Проводимые в Швейцарии заседания Форума политического диалога, окончание которого запланировано на 1 июля, продлеваются уже второй день подряд ввиду острых разногласий между его членами.