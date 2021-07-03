Силовики в Волгограде задержали банду наркоторговцев

Волгоград, 3 июля. Полицейские изъяли у местных жителей почти 1 кг запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».

Волгоградские полицейские вышли на след преступной группировки, которая занималась продажей в регионе наркотических средств. Силовики скрутили четверых злоумышленников в момент оборудования очередной закладки.

На съемной квартире, где проживали подозреваемые, было обнаружено около 1 кг запрещенной смеси. Все четверо признали вину и в настоящее время находятся под стражей.

Тем временем полицейские в Туле задержали злоумышленников с 3 кг наркотиков.