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Мировые центробанки закупили в мае 56,7 тонны золота
Экономика
Мировые центробанки закупили в мае 56,7 тонны золота
pixabay.com

Москва, 3 июля. Объем закупленного золота мировыми центральными банками по итогам мая 2021 года составил 56,7 тонны, следует из подсчетов World Gold Council.

По данным организации, показатель мая текущего года на 11% ниже, чем за аналогичный период 2020 года. Основным покупателем драгоценного металла второй месяц подряд остается Таиланд. На его долю пришлось 82% закупок, что соответствует 46,8 тонны золота.

Крупными импортерами золота в мае также стали Бразилия (11,9 тонны), Турция (8,6 тонны), Казахстан (5,3 тонны), Польша (1,9 тонны) и Индия (0,9 тонны). Основными продавцами стали Узбекистан (11,5 тонны), Киргизия (4,5 тонны), Германия (2 тонны) и Монголия (0,7 тонны). В общей сложности за первые пять месяцев 2021 года закупки золота регуляторами составили 296,8 тонны.

Тем временем котировки золота показывают умеренный рост на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Стоимость фьючерсов на драгметалл находится в диапазоне 1700-1800 долларов за тройскую унцию.

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финансы золото драгметаллы
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