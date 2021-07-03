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Полицейские задержали подозреваемых в избиении экоактивиста под Тамбовом

  /   Обновлено: 03 июля 2021 12:55
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в избиении экоактивиста под Тамбовом
pixabay.com

Тамбов, 3 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин. Они напали на активиста из Тамбова.

Потерпевший ранее совместно с жителями Дегтянского сельсовета записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не допустить строительство мусорного полигона.

После этого трое мужчин совершили на него нападение. Инцидент произошел возле дома в селе Березовка. Преступники три раза ударили активиста ножом и порезали шины на его машине.

Ситуацию с нападением на жителя Тамбовской области, протестовавшего против мусорного полигона, назвали в Кремле «абсолютно неприемлемой».

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