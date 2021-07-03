Полицейские задержали подозреваемых в избиении экоактивиста под Тамбовом

Тамбов, 3 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин. Они напали на активиста из Тамбова.

Потерпевший ранее совместно с жителями Дегтянского сельсовета записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не допустить строительство мусорного полигона.

После этого трое мужчин совершили на него нападение. Инцидент произошел возле дома в селе Березовка. Преступники три раза ударили активиста ножом и порезали шины на его машине.

Ситуацию с нападением на жителя Тамбовской области, протестовавшего против мусорного полигона, назвали в Кремле «абсолютно неприемлемой».