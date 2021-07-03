Техасские шерифы подали в суд на администрацию Байдена

Остин, 3 июля. Шерифы из штата Техас подали в суд на администрацию президента Джозефа Байдена и Министерство внутренней безопасности США из-за ограничений на депортацию нелегальных мигрантов. Они призывают федеральные ведомства позволить им «выполнять свою работу». Об этом сообщил FOX News.

Texas sheriffs sue Biden administration over immigration policy barring deportations https://t.co/xah11fshlP — Fox 40 News (@Fox40News) July 3, 2021

В иске, который подписали правоохранители из округов Кинни, Эдвардс, Макмаллен и Хадспет говорится, что решение тогдашнего исполняющего обязанности Министра внутренних дел Дэвида Пекоске временно приостановить депортацию открыло путь для нелегальных мигрантов.

«Офицеров не удивляет то, что начальники просят сделать. Освободить обвиняемых в изнасиловании ребенка, занимающихся продажей наркотиков и оказывающих сопротивление при аресте. Это действительно серьезные преступники и руководство администрации Байдена приказывает выпустить их на свободу», — говорится в обращении шерифов.

18 февраля этого года исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Тай Джонсон издал меморандум, предписывающий должностным лицам воздерживаться от взятия нелегальных иммигрантов под стражу без предварительного получения одобрения от руководства ICE. Согласно постановлению, задерживать можно только подозреваемых в терроризме, членов банд или тех, кто приехал в страну до выборов 2020 года.

Ситуация на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам марта пограничные службы США задержали 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тыс., что также в несколько раз выше, чем по данным на февраль.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.