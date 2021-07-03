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На Украине расшифровали сигнал Путина перед возможной встречей с Зеленским
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Политика
На Украине расшифровали сигнал Путина перед возможной встречей с Зеленским
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 июля. Речь президента России Владимира Путина на прямой линии — предостережение для Запада от новых провокаций против Москвы: в следующий раз последствия окажутся гораздо серьезнее.

Такой сигнал в словах главы государства усмотрели украинские журналисты. Они заметили, что Путина беспокоит военная поддержка Киева со стороны стран НАТО, поскольку подобные взаимодействия повышают угрозу начала боевых действий. Чувство обосновано недавней провокацией британского эсминца у берегов Крыма, которая, вероятнее всего, была утверждена властями Украины.

«Путин дает сигнал, что компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории», — говорится в материале.

Также для встречи президентов Киев должен отказаться от преследования благосклонных Москве политических сил и прекратить дискриминацию русскоязычного населения. Вышеперечисленные условия — база, после реализации которой Путин готов общаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг подготовку встречи глав государств. По его словам, никаких соответствующих мероприятий сейчас не проводится.

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