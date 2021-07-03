Крупный пожар произошел на территории предприятия в Бийске

Бийск, 3 июля. Здание предприятия «Алтайский бройлер» горит открытым огнем в Бийске. Столб черного дыма от крупного пожара виден из трех районов города.

Сотрудники МЧС России работают над ликвидацией пламени. Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.

Предприятие принадлежит группе компаний «Черкизово».

Крупный пожар вспыхнул на территории машиностроительного завода в Московской области. Причиной возгорания стал мусор, загоревшийся на открытой площадке Климовского машиностроительного завода.