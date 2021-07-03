Киев, 3 июля. Разработка нового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» обойдется украинскому бюджету в 40 миллионов долларов, сообщает портал Defense Express.

Эти данные издание приводит со ссылкой на генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева. При этом ранее в Киеве отмечали, что новая ракета будет якобы способна «уничтожить» Крымский мост и стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях.

Как отмечается, крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограмм и может нести боеголовку массой 150 килограмм. Комплекс сможет обеспечить одновременный пуск до 24 ракет. Однако военные аналитики уже отмечали, что ракета «Нептуна» является дозвуковой, а потому ее легко можно будет сбить.

Ранее публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказывал, по какой хитрой схеме США поставляют вооружение на Украину.