Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 14:15
14:12
Происшествия
СК начал проверку после гибели туристки в Кабардино-Балкарии
14:12
Экономика
Глобальный механизм выпуска «зеленых» облигаций призвали создать в G20
14:09
Шоу-бизнес
На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
14:08
Происшествия
Вор обокрал квартиру петербурженки на 115 тыс. рублей
14:08
Происшествия
Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей
14:04
Общество
Нижегородские сироты получат 610 квартир в 2021 году
14:02
Политика
В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии
14:02
Шоу-бизнес
Губерниев предлагал Бузовой организовать совместный проект после громкого скандала
14:00
Общество
РФПИ заявил о компании дезинформации против «Спутника V» в Словакии
13:59
Происшествия
Лобовое столкновение под Челябинском унесло жизнь пассажира
Все новости

На Украине сообщили стоимость ракеты для уничтожения Крымского моста

  /   Обновлено: 03 июля 2021 13:12
5
2920
Армия
На Украине сообщили стоимость ракеты для уничтожения Крымского моста
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Киев, 3 июля. Разработка нового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» обойдется украинскому бюджету в 40 миллионов долларов, сообщает портал Defense Express.

Эти данные издание приводит со ссылкой на генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева. При этом ранее в Киеве отмечали, что новая ракета будет якобы способна «уничтожить» Крымский мост и стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях.

Как отмечается, крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограмм и может нести боеголовку массой 150 килограмм. Комплекс сможет обеспечить одновременный пуск до 24 ракет. Однако военные аналитики уже отмечали, что ракета «Нептуна» является дозвуковой, а потому ее легко можно будет сбить.

Ранее публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказывал, по какой хитрой схеме США поставляют вооружение на Украину.

Вернуться назад

Все новости / Армия / На Украине сообщили стоимость ракеты для уничтожения Крымского моста
украина ракета крымский мост
5 комментариев
Рейтинг@Mail.ru