Санкт-Петербург попрощался с Евро-2020: итоги ЧЕ в Северной столице

В пятницу, 2 июля, петербургская «Газпром Арена» попрощалась с Евро-2020 драматичным матчем между сборными Испании и Швейцарии. На радость болельщикам встреча 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге подарила ценителям футбола дополнительные 30 минут и послематчевую серию пенальти. Но это еще не все, рассказываем об итогах чемпионата Европы в Северной столице.

Чем больше, тем лучше

Изначально Петербург должен был проводить всего четыре матча — три встречи на групповом этапе и четвертьфинал. За два месяца до старта Евро-2020 ирландскому Дублину, не разрешавшему из-за якобы неважной эпидемиологической ситуации пускать болельщиков на стадион, пришлось отказаться от проведения чемпионата. Скорее всего, властям Ирландии не нужен был этот турнир, ведь их национальная сборная не сумела отобраться на Евро. Доверили проводить перенесенные матчи российскому городу. Таким образом, Петербург принял семь матчей Евро-2020, больше только у Лондона — стадион «Уэмбли» в общей сложности проведет восемь игр, включая два полуфинала и финал.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Fan-ID и посещаемость

Главным достоинством Евро-2020 в Санкт-Петербурге является Fan-ID — паспорт болельщика, который обеспечивал иностранным болельщикам беспрепятственное посещение нашей страны во время чемпионата Европы. Свободного въезда не было ни в одном европейском городе. В отличие от остальной Европы российский город принимал всех желающих, которые приобрели билеты на матчи чемпионата в Петербурге. Для этого даже не требовалось оформлять визу — паспорт болельщика ее заменял. Максимальная заполняемость «Газпром Арены» составляла 50%. По посещаемости группового этапа Петербург занял второе место, уступив только Будапешту, где разрешена была стопроцентная заполняемость. Самым популярным матчем в Санкт-Петербурге стала встреча между командами России и Бельгии 12 июня. Его посетили 26 264 зрителя. Иностранные болельщики в Петербурге были, правда, не в таком количестве, как на чемпионате мира три года назад. Зато на матче Евро-2020 в Северной столице побывал знаменитый испанский фанат — 72-летний барабанщик Маноло, который посетил десять чемпионатов мира, а также ставший известным после матча Франция — Швейцария швейцарец Лука.

УЕФА

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признались, что удовлетворены организацией прошедших матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Алексей Сорокин отметил, что в УЕФА остались под хорошим впечатлением от организации турнира в российском городе.

Федеральное агентство новостей /

Лига чемпионов — 2022

Спустя три года после чемпионата мира Петербург смог с успехом принять чемпионат Европы. Уже менее чем через год Северную столицу ждет новое футбольное испытание — финальный матч Лиги чемпионов, который запланирован на 28 мая 2022 года. Санкт-Петербург уже ждет лучшие команды Европы и их преданных болельщиков.

Ранее ФАН писал о раскладах на четвертьфиналы ЧЕ по футболу. 3 июля состоятся два матча. В Баку за выход в полуфинал поспорят команды Чехии и Дании. В Риме сборная Украины попытается навязать сопротивление англичанам, которые на этом турнире не пропустили еще ни одного гола.