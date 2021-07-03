Житель Екатеринбурга изрезал ножом своего далматинца

Екатеринбург, 3 июля. Хозяин покалечил далматинца по кличке Бадди. Сейчас ветеринары занимаются спасением пса.

Зоозащитница Татьяна Бронских узнала об истязании собаки от соседей. В январе жильцы даже вызывали полицию, но хозяин не отдал питомца. Спустя несколько месяцев живодер изрезал пса ножом, сообщает URA.RU.

У Бадди были резаные раны (выпадение кишок). Его прооперировали, а потому мужчина забрал его из клиники в тяжелом состоянии и увез в деревню к родственникам.

«В деревенских условиях выходить тяжелую собаку почти невозможно», — отмечено в посте группы «Служба спасения животных Екатеринбурга» в соцсети «Вконтакте».

Зоозащитники смогли забрать пса, после этого они отвезли его в клинику. Сейчас собака находится в тяжелом состоянии. На хозяина собаки написали заявление о жестоком обращении с животными, правоохранители проводят проверку.