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Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке покушения на свою жизнь
Весь мир
Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке покушения на свою жизнь
twitter.com  /  @NicolasMaduro

Каракас, 3 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и правительство США в подготовке плана по покушению на его жизнь. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на военном мероприятии.

Мадуро заявил, что бывший президент США Дональд Трамп приказал убить его и других военных и политических лидеров Венесуэлы. Он добавил, что этот приказ, возможно, все еще действует при администрации Джо Байдена.

«Президент Дональд Трамп отдал приказ убить меня и основных политических и военных лидеров нашей страны. Они открыто предприняли попытку убийства один раз — 4 августа 2018 года, но Бог спас наши жизни, — заявил Мадуро. — Сейчас я сомневаюсь. Возможно ли, что Джо Байден одобрил приказ Дональда Трампа начать гражданскую войну в Венесуэле и убить нас?»

В связи с этим Мадуро сослался на недавний визит глав ЦРУ и Южного командования США (SOCOM) в Колумбию и Бразилию.

«Что делал директор ЦРУ два дня в Колумбии и два дня в Бразилии? Что делал адмирал Южного командования Крейг Фаллер четыре дня в Колумбии, в том числе у границы с Венесуэлой?», — отметил Мадуро.

Президент сообщил, что, по информации источников в Колумбии, они прибыли в соседнюю страну для подготовки плана по покушению на жизнь Мадуро и важных политических и военных лидеров Венесуэлы. Глава государства призвал Вооруженные силы быть настороже.

Фаллер нанес визит в Колумбию 21 июня с целью укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны между Вашингтоном и Боготой. Глава ЦРУ Уильям Бернс был в южноамериканской стране 1 июля для участия в миссии в области безопасности.

Правительство Венесуэлы расценило эти встречи как «провокационные», а министр обороны Владимир Падрино заявил, что Вооруженные силы готовы к действиям США.

Менее года назад правительственные войска Венесуэлы раскрыли так называемую операцию «Гидеон», в рамках которой была предпринята попытка захватить президента Мадуро и которая, по информации Каракаса, была организована США и Колумбией.

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дональд трамп николас мадуро венесуэла покушение
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