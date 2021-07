Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке покушения на свою жизнь

Каракас, 3 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и правительство США в подготовке плана по покушению на его жизнь. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на военном мероприятии.

Мадуро заявил, что бывший президент США Дональд Трамп приказал убить его и других военных и политических лидеров Венесуэлы. Он добавил, что этот приказ, возможно, все еще действует при администрации Джо Байдена.

В связи с этим Мадуро сослался на недавний визит глав ЦРУ и Южного командования США (SOCOM) в Колумбию и Бразилию.

Президент сообщил, что, по информации источников в Колумбии, они прибыли в соседнюю страну для подготовки плана по покушению на жизнь Мадуро и важных политических и военных лидеров Венесуэлы. Глава государства призвал Вооруженные силы быть настороже.

BREAKING: President Maduro says reliable intelligence sources indicate plans brewing for a new assassination attempt against Venezuelan political and military leaders. @NicolasMaduro asks whether Biden is aware of Craig Faller and the CIA Director’s plans to assassinate him. pic.twitter.com/fmMBjjqQrI