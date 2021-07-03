Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке покушения на свою жизнь

Каракас, 3 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и правительство США в подготовке плана по покушению на его жизнь. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на военном мероприятии.

Мадуро заявил, что бывший президент США Дональд Трамп приказал убить его и других военных и политических лидеров Венесуэлы. Он добавил, что этот приказ, возможно, все еще действует при администрации Джо Байдена.

#EnVivo ???? | "Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran que el jefe del Comando Sur y el director de la CIA han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares de Venezuela", denunció el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/qbUrSNQvTq — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) July 2, 2021

«Президент Дональд Трамп отдал приказ убить меня и основных политических и военных лидеров нашей страны. Они открыто предприняли попытку убийства один раз — 4 августа 2018 года, но Бог спас наши жизни, — заявил Мадуро. — Сейчас я сомневаюсь. Возможно ли, что Джо Байден одобрил приказ Дональда Трампа начать гражданскую войну в Венесуэле и убить нас?»

#Ahora Pdte. @NicolasMaduro: El director de la CIA visitó Colombia para ultimar preparativos de un plan violento nuevamente en mi contra. El presidente Joe Biden está en conocimiento de los planes para asesinarme#2Jul#DefensaSoberaníaYPaz — Alfred Nazareth (@luchaalmada) July 2, 2021

В связи с этим Мадуро сослался на недавний визит глав ЦРУ и Южного командования США (SOCOM) в Колумбию и Бразилию.

«Что делал директор ЦРУ два дня в Колумбии и два дня в Бразилии? Что делал адмирал Южного командования Крейг Фаллер четыре дня в Колумбии, в том числе у границы с Венесуэлой?», — отметил Мадуро.

Президент сообщил, что, по информации источников в Колумбии, они прибыли в соседнюю страну для подготовки плана по покушению на жизнь Мадуро и важных политических и военных лидеров Венесуэлы. Глава государства призвал Вооруженные силы быть настороже.

BREAKING: President Maduro says reliable intelligence sources indicate plans brewing for a new assassination attempt against Venezuelan political and military leaders. @NicolasMaduro asks whether Biden is aware of Craig Faller and the CIA Director’s plans to assassinate him. pic.twitter.com/fmMBjjqQrI — Kawsachun News (@KawsachunNews) July 3, 2021

Фаллер нанес визит в Колумбию 21 июня с целью укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны между Вашингтоном и Боготой. Глава ЦРУ Уильям Бернс был в южноамериканской стране 1 июля для участия в миссии в области безопасности.

Правительство Венесуэлы расценило эти встречи как «провокационные», а министр обороны Владимир Падрино заявил, что Вооруженные силы готовы к действиям США.

Менее года назад правительственные войска Венесуэлы раскрыли так называемую операцию «Гидеон», в рамках которой была предпринята попытка захватить президента Мадуро и которая, по информации Каракаса, была организована США и Колумбией.