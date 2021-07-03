Бесплатная газификация коснется около 3-4 млн домовладений в России

Москва, 3 июля. Поправки в закон о газоснабжении позволят бесплатно подключить к газу около 3-4 млн домовладений в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что сейчас ведется активная работа по реализации проекта социальной газификации. Вице-премьер напомнил, что по инициативе «Единой России» был принят федеральный закон о газоснабжении.

Как рассказал Новак, за подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. С этой целью в нормативную базу вносятся необходимые изменения, отметил зампред правительства. Он добавил, что жителям нужно будет только оплатить строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам. Глава государства уточнил, что это нужно сделать без привлечения средств населения.

Закон о бесплатной газификации был подписан президентом 11 июня. Согласно документу, до 2023 года газ должен быть подключен к участкам, расстояние от которых до уже существующей трубы составляет не более 200 метров.