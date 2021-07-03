Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. События дня

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости республики. В сообщении сказано, что российская сторона уверена в дальнейшем укреплении союзнических связей Москвы и Минска, а также в продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Китай заявил о готовности ответить на вмешательство во внутренние дела страны
kremlin.ru /
Пекин не станет терпеть вмешательство других стран во внутригосударственные дела КНР, заявил министр иностранных дел Ван И. По словам дипломата, Китай не препятствует развитию других мировых государств и не лезет в их собственные вопросы.
«Мы также не потерпим, чтобы какие бы то ни было страны вмешивались в наши внутренние дела или препятствовали нашему развитию», — сказал министр во время открытия IX Глобального форума мира в Пекине.
Ван И добавил, что сейчас Китай «не тот, каким был 100 лет назад». Другим странам не стоит недооценивать возможности китайского народа по защите своего суверенитета, подчеркнул глава МИД КНР.
Пять боевиков уничтожены в пригороде Нальчика
Пресс-служба Национального антитеррористического комитета / nac.gov.ru
В ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика убиты пять боевиков. Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и личного состава сил правопорядка нет. Как заявили в национальном антитеррористическом комитете, спецслужбы получили информацию о скрывающейся группе боевиков, которые планировали теракты. Утром 3 июля злоумышленники были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Авиакомпания Air Asia приостановила полеты из-за COVID-19
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В Индонезии авиакомпания Air Asia с 6 июля временно прекращает полеты, чтобы поддержать усилия правительства по ограничению роста числа случаев COVID-19. В заявлении, опубликованном в Twitter, сообщается, что авиакомпания просит всех пассажиров перенести полеты или подать заявку на возврат средств.