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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. События дня
Общество
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. События дня
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости республики. В сообщении сказано, что российская сторона уверена в дальнейшем укреплении союзнических связей Москвы и Минска, а также в продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Китай заявил о готовности ответить на вмешательство во внутренние дела страны

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. События дня
kremlin.ru  / 

Пекин не станет терпеть вмешательство других стран во внутригосударственные дела КНР, заявил министр иностранных дел Ван И. По словам дипломата, Китай не препятствует развитию других мировых государств и не лезет в их собственные вопросы.
«Мы также не потерпим, чтобы какие бы то ни было страны вмешивались в наши внутренние дела или препятствовали нашему развитию», — сказал министр во время открытия IX Глобального форума мира в Пекине.
Ван И добавил, что сейчас Китай «не тот, каким был 100 лет назад». Другим странам не стоит недооценивать возможности китайского народа по защите своего суверенитета, подчеркнул глава МИД КНР.

Пять боевиков уничтожены в пригороде Нальчика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. События дня
Пресс-служба Национального антитеррористического комитета  / nac.gov.ru

В ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика убиты пять боевиков. Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и личного состава сил правопорядка нет. Как заявили в национальном антитеррористическом комитете, спецслужбы получили информацию о скрывающейся группе боевиков, которые планировали теракты. Утром 3 июля злоумышленники были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Авиакомпания Air Asia приостановила полеты из-за COVID-19

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. События дня
wikipedia.org  / Ekoprihantoro/CC BY-SA 3.0

В Индонезии авиакомпания Air Asia с 6 июля временно прекращает полеты, чтобы поддержать усилия правительства по ограничению роста числа случаев COVID-19. В заявлении, опубликованном в Twitter, сообщается, что авиакомпания просит всех пассажиров перенести полеты или подать заявку на возврат средств.

 

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