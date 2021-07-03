Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. События дня

Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости республики. В сообщении сказано, что российская сторона уверена в дальнейшем укреплении союзнических связей Москвы и Минска, а также в продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Китай заявил о готовности ответить на вмешательство во внутренние дела страны

kremlin.ru /

Пекин не станет терпеть вмешательство других стран во внутригосударственные дела КНР, заявил министр иностранных дел Ван И. По словам дипломата, Китай не препятствует развитию других мировых государств и не лезет в их собственные вопросы.

«Мы также не потерпим, чтобы какие бы то ни было страны вмешивались в наши внутренние дела или препятствовали нашему развитию», — сказал министр во время открытия IX Глобального форума мира в Пекине.

Ван И добавил, что сейчас Китай «не тот, каким был 100 лет назад». Другим странам не стоит недооценивать возможности китайского народа по защите своего суверенитета, подчеркнул глава МИД КНР.